Türk lirasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → AUD çevirin

1.000 try
49,73 aud

1.00000 TRY = 0.04973 AUD

23:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.928050.793493278.9783.00931.34623.6728530.8998
1 EUR1.0775510.85498300.60489.44671.45063.9576833.2961
1 GBP1.260251.169621351.572104.6121.696554.6287138.9415
1 PKR0.003584610.003326630.0028443710.2975560.004825610.01316580.110764

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Avustralya Doları
1 TRY0.04973 AUD
5 TRY0.24865 AUD
10 TRY0.49729 AUD
20 TRY0.99458 AUD
50 TRY2.48645 AUD
100 TRY4.97290 AUD
250 TRY12.43225 AUD
500 TRY24.86450 AUD
1000 TRY49.72900 AUD
2000 TRY99.45800 AUD
5000 TRY248.64500 AUD
10000 TRY497.29000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Türk Lirası
1 AUD20.10900 TRY
5 AUD100.54500 TRY
10 AUD201.09000 TRY
20 AUD402.18000 TRY
50 AUD1005.45000 TRY
100 AUD2010.90000 TRY
250 AUD5027.25000 TRY
500 AUD10054.50000 TRY
1000 AUD20109.00000 TRY
2000 AUD40218.00000 TRY
5000 AUD100545.00000 TRY
10000 AUD201090.00000 TRY