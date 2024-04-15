500 Türk lirasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → AUD çevirin

500 try
23,86 aud

1,000 TRY = 0,04773 AUD

00:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,6071,3763,67247,547
1 EUR1,06510,855295,77489,0161,4653,9150,623
1 GBP1,2461,171346,014104,1371,7144,57459,222
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Avustralya Doları
1 TRY0,04773 AUD
5 TRY0,23864 AUD
10 TRY0,47729 AUD
20 TRY0,95457 AUD
50 TRY2,38644 AUD
100 TRY4,77287 AUD
250 TRY11,93217 AUD
500 TRY23,86435 AUD
1000 TRY47,72870 AUD
2000 TRY95,45740 AUD
5000 TRY238,64350 AUD
10000 TRY477,28700 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Türk Lirası
1 AUD20,95170 TRY
5 AUD104,75850 TRY
10 AUD209,51700 TRY
20 AUD419,03400 TRY
50 AUD1.047,58500 TRY
100 AUD2.095,17000 TRY
250 AUD5.237,92500 TRY
500 AUD10.475,85000 TRY
1000 AUD20.951,70000 TRY
2000 AUD41.903,40000 TRY
5000 AUD104.758,50000 TRY
10000 AUD209.517,00000 TRY