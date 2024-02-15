Türk lirasından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → INR çevirin

1.000 try
2.694,33 inr

1.00000 TRY = 2.69433 INR

23:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0776589.45171.450731.650940.94789518.3682
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.484
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0447
1 INR0.01117920.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Hindistan Rupisi
1 TRY2.69433 INR
5 TRY13.47165 INR
10 TRY26.94330 INR
20 TRY53.88660 INR
50 TRY134.71650 INR
100 TRY269.43300 INR
250 TRY673.58250 INR
500 TRY1347.16500 INR
1000 TRY2694.33000 INR
2000 TRY5388.66000 INR
5000 TRY13471.65000 INR
10000 TRY26943.30000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Türk Lirası
1 INR0.37115 TRY
5 INR1.85575 TRY
10 INR3.71150 TRY
20 INR7.42300 TRY
50 INR18.55750 TRY
100 INR37.11500 TRY
250 INR92.78750 TRY
500 INR185.57500 TRY
1000 INR371.15000 TRY
2000 INR742.30000 TRY
5000 INR1855.75000 TRY
10000 INR3711.50000 TRY