Singapur dolarından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → INR çevirin

1.000 sgd
61.690,70 inr

1.00000 SGD = 61.69070 INR

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.07789.39951.450561.651460.94739518.3652
1 GBP1.1696911.25975104.5691.696691.931691.1081621.4815
1 USD0.92850.793808183.00791.346851.533390.8796517.0522
1 INR0.01118570.009563050.01204710.01622560.01847280.01059720.205429

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Hindistan Rupisi
1 SGD61.69070 INR
5 SGD308.45350 INR
10 SGD616.90700 INR
20 SGD1233.81400 INR
50 SGD3084.53500 INR
100 SGD6169.07000 INR
250 SGD15422.67500 INR
500 SGD30845.35000 INR
1000 SGD61690.70000 INR
2000 SGD123381.40000 INR
5000 SGD308453.50000 INR
10000 SGD616907.00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Singapur Doları
1 INR0.01621 SGD
5 INR0.08105 SGD
10 INR0.16210 SGD
20 INR0.32420 SGD
50 INR0.81049 SGD
100 INR1.62099 SGD
250 INR4.05247 SGD
500 INR8.10495 SGD
1000 INR16.20990 SGD
2000 INR32.41980 SGD
5000 INR81.04950 SGD
10000 INR162.09900 SGD