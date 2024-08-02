2.000 Singapur dolarından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → INR çevirin

2.000 sgd
126.338,20 inr

1,000S$ SGD = 63,17₹ INR

19:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → INR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek63,169163,1691
Düşük61,695961,4506
Ortalama62,205161,8823
Değişim2.39%2.23%
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1 SGD → INR istatistikleri

SGD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 63,1691, en düşük 61,6959 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 62,2051 oldu. SGD → INR kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.

SGD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 63,1691, en düşük 61,4506 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,8823 oldu. SGD → INR kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7887,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6740,85291,4587,8264,903
1 AUD0,65210.5640,59710,50954,6384,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Hindistan Rupisi
1 SGD63,16910 INR
5 SGD315,84550 INR
10 SGD631,69100 INR
20 SGD1.263,38200 INR
50 SGD3.158,45500 INR
100 SGD6.316,91000 INR
250 SGD15.792,27500 INR
500 SGD31.584,55000 INR
1000 SGD63.169,10000 INR
2000 SGD126.338,20000 INR
5000 SGD315.845,50000 INR
10000 SGD631.691,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Singapur Doları
1 INR0,01583 SGD
5 INR0,07915 SGD
10 INR0,15831 SGD
20 INR0,31661 SGD
50 INR0,79153 SGD
100 INR1,58305 SGD
250 INR3,95763 SGD
300 INR4,74915 SGD
500 INR7,91525 SGD
600 INR9,49830 SGD
1000 INR15,83050 SGD
2000 INR31,66100 SGD
5000 INR79,15250 SGD
10000 INR158,30500 SGD
25000 INR395,76250 SGD
50000 INR791,52500 SGD
100000 INR1.583,05000 SGD
1000000 INR15.830,50000 SGD
1000000000 INR15.830.500,00000 SGD