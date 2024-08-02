250 Singapur dolarından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile SGD → INR çevirin
|1 SGD → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|63,1704
|63,1704
|Düşük
|61,6959
|61,4506
|Ortalama
|62,2051
|61,8823
|Değişim
|2.39%
|2.23%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → INR istatistikleri
SGD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 63,1704, en düşük 61,6959 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 62,2051 oldu. SGD → INR kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.
SGD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 63,1704, en düşük 61,4506 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,8823 oldu. SGD → INR kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Hindistan Rupisi
|1 SGD
|63,16910 INR
|5 SGD
|315,84550 INR
|10 SGD
|631,69100 INR
|20 SGD
|1.263,38200 INR
|50 SGD
|3.158,45500 INR
|100 SGD
|6.316,91000 INR
|250 SGD
|15.792,27500 INR
|500 SGD
|31.584,55000 INR
|1000 SGD
|63.169,10000 INR
|2000 SGD
|126.338,20000 INR
|5000 SGD
|315.845,50000 INR
|10000 SGD
|631.691,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Singapur Doları
|1 INR
|0,01583 SGD
|5 INR
|0,07915 SGD
|10 INR
|0,15831 SGD
|20 INR
|0,31661 SGD
|50 INR
|0,79153 SGD
|100 INR
|1,58305 SGD
|250 INR
|3,95763 SGD
|300 INR
|4,74915 SGD
|500 INR
|7,91525 SGD
|600 INR
|9,49830 SGD
|1000 INR
|15,83050 SGD
|2000 INR
|31,66100 SGD
|5000 INR
|79,15250 SGD
|10000 INR
|158,30500 SGD
|25000 INR
|395,76250 SGD
|50000 INR
|791,52500 SGD
|100000 INR
|1.583,05000 SGD
|1000000 INR
|15.830,50000 SGD
|1000000000 INR
|15.830.500,00000 SGD