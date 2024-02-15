Singapur dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → IDR çevirin

1.000 sgd
11.618.900 idr

1.00000 SGD = 11618.90000 IDR

20:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533150.79377783.00737.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009806670.00005077310.005309480.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651280.8549289.4037.747875.15045
1 AUD0.6522510197.10.60558910.51774154.14154.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Endonezya Rupisi
1 SGD11618.90000 IDR
5 SGD58094.50000 IDR
10 SGD116189.00000 IDR
20 SGD232378.00000 IDR
50 SGD580945.00000 IDR
100 SGD1161890.00000 IDR
250 SGD2904725.00000 IDR
500 SGD5809450.00000 IDR
1000 SGD11618900.00000 IDR
2000 SGD23237800.00000 IDR
5000 SGD58094500.00000 IDR
10000 SGD116189000.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Singapur Doları
1 IDR0.00009 SGD
5 IDR0.00043 SGD
10 IDR0.00086 SGD
20 IDR0.00172 SGD
50 IDR0.00430 SGD
100 IDR0.00861 SGD
250 IDR0.02152 SGD
500 IDR0.04303 SGD
1000 IDR0.08607 SGD
2000 IDR0.17213 SGD
5000 IDR0.43033 SGD
10000 IDR0.86067 SGD