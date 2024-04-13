Çin yuanından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile CNY → IDR çevirin

1.000 cny
2.189.340 idr

1,000 CNY = 2.189 IDR

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Endonezya Rupisi
1 CNY2.189,34000 IDR
5 CNY10.946,70000 IDR
10 CNY21.893,40000 IDR
20 CNY43.786,80000 IDR
50 CNY109.467,00000 IDR
100 CNY218.934,00000 IDR
250 CNY547.335,00000 IDR
500 CNY1.094.670,00000 IDR
1000 CNY2.189.340,00000 IDR
2000 CNY4.378.680,00000 IDR
5000 CNY10.946.700,00000 IDR
10000 CNY21.893.400,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 IDR0,00046 CNY
5 IDR0,00228 CNY
10 IDR0,00457 CNY
20 IDR0,00914 CNY
50 IDR0,02284 CNY
100 IDR0,04568 CNY
250 IDR0,11419 CNY
500 IDR0,22838 CNY
1000 IDR0,45676 CNY
2000 IDR0,91352 CNY
5000 IDR2,28380 CNY
10000 IDR4,56759 CNY