Çin yuanından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → AUD çevirin

1.000 cny
213,81 aud

1,000 CNY = 0,2138 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Avustralya Doları
1 CNY0,21381 AUD
5 CNY1,06903 AUD
10 CNY2,13806 AUD
20 CNY4,27612 AUD
50 CNY10,69030 AUD
100 CNY21,38060 AUD
250 CNY53,45150 AUD
500 CNY106,90300 AUD
1000 CNY213,80600 AUD
2000 CNY427,61200 AUD
5000 CNY1.069,03000 AUD
10000 CNY2.138,06000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Çin Yuanı RMB
1 AUD4,67714 CNY
5 AUD23,38570 CNY
10 AUD46,77140 CNY
20 AUD93,54280 CNY
50 AUD233,85700 CNY
100 AUD467,71400 CNY
250 AUD1.169,28500 CNY
500 AUD2.338,57000 CNY
1000 AUD4.677,14000 CNY
2000 AUD9.354,28000 CNY
5000 AUD23.385,70000 CNY
10000 AUD46.771,40000 CNY