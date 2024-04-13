İsviçre frangından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile CHF → AUD çevirin

1.000 chf
1.692,34 aud

1,000 CHF = 1,692 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Avustralya Doları
1 CHF1,69234 AUD
5 CHF8,46170 AUD
10 CHF16,92340 AUD
20 CHF33,84680 AUD
50 CHF84,61700 AUD
100 CHF169,23400 AUD
250 CHF423,08500 AUD
500 CHF846,17000 AUD
1000 CHF1.692,34000 AUD
2000 CHF3.384,68000 AUD
5000 CHF8.461,70000 AUD
10000 CHF16.923,40000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / İsviçre Frangı
1 AUD0,59090 CHF
5 AUD2,95449 CHF
10 AUD5,90899 CHF
20 AUD11,81798 CHF
50 AUD29,54495 CHF
100 AUD59,08990 CHF
250 AUD147,72475 CHF
500 AUD295,44950 CHF
1000 AUD590,89900 CHF
2000 AUD1.181,79800 CHF
5000 AUD2.954,49500 CHF
10000 AUD5.908,99000 CHF