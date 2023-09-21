فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

تحويل CHF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1730.24 aud

1.00000 CHF = 1.73024 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
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CHF إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أسترالي
1 CHF1.73024 AUD
5 CHF8.65120 AUD
10 CHF17.30240 AUD
20 CHF34.60480 AUD
50 CHF86.51200 AUD
100 CHF173.02400 AUD
250 CHF432.56000 AUD
500 CHF865.12000 AUD
1000 CHF1730.24000 AUD
2000 CHF3460.48000 AUD
5000 CHF8651.20000 AUD
10000 CHF17302.40000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الفرنك السويسري
1 AUD0.57795 CHF
5 AUD2.88977 CHF
10 AUD5.77954 CHF
20 AUD11.55908 CHF
50 AUD28.89770 CHF
100 AUD57.79540 CHF
250 AUD144.48850 CHF
500 AUD288.97700 CHF
1000 AUD577.95400 CHF
2000 AUD1155.90800 CHF
5000 AUD2889.77000 CHF
10000 AUD5779.54000 CHF