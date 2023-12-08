10 فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

تحويل CHF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10 chf
17.30 aud

1.00000 CHF = 1.72996 AUD

Mid-market exchange rate at 09:14
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85811.078189.88661.464061.631750.9431518.7939
1 GBP1.1653711.25635104.7481.706121.901541.0991121.9012
1 USD0.927650.795957183.3751.3581.513550.874917.4324
1 INR0.01112510.009546710.01199410.01628790.01815350.01049360.209084

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أسترالي
1 CHF1.72996 AUD
5 CHF8.64980 AUD
10 CHF17.29960 AUD
20 CHF34.59920 AUD
50 CHF86.49800 AUD
100 CHF172.99600 AUD
250 CHF432.49000 AUD
500 CHF864.98000 AUD
1000 CHF1729.96000 AUD
2000 CHF3459.92000 AUD
5000 CHF8649.80000 AUD
10000 CHF17299.60000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الفرنك السويسري
1 AUD0.57805 CHF
5 AUD2.89023 CHF
10 AUD5.78046 CHF
20 AUD11.56092 CHF
50 AUD28.90230 CHF
100 AUD57.80460 CHF
250 AUD144.51150 CHF
500 AUD289.02300 CHF
1000 AUD578.04600 CHF
2000 AUD1156.09200 CHF
5000 AUD2890.23000 CHF
10000 AUD5780.46000 CHF