50 فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

تحويل CHF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ chf
٨٦٫٥١ aud

1.00000 CHF = 1.73013 AUD

Mid-market exchange rate at 09:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857951.07889.89031.463981.631850.943218.7913
1 GBP1.1655711.25625104.7541.706051.901681.0993621.8984
1 USD0.927650.79602183.38621.358051.513780.8749517.4316
1 INR0.01112470.009546180.011992410.01628630.01815380.01049270.209047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أسترالي
1 CHF1.73013 AUD
5 CHF8.65065 AUD
10 CHF17.30130 AUD
20 CHF34.60260 AUD
50 CHF86.50650 AUD
100 CHF173.01300 AUD
250 CHF432.53250 AUD
500 CHF865.06500 AUD
1000 CHF1730.13000 AUD
2000 CHF3460.26000 AUD
5000 CHF8650.65000 AUD
10000 CHF17301.30000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الفرنك السويسري
1 AUD0.57799 CHF
5 AUD2.88996 CHF
10 AUD5.77992 CHF
20 AUD11.55984 CHF
50 AUD28.89960 CHF
100 AUD57.79920 CHF
250 AUD144.49800 CHF
500 AUD288.99600 CHF
1000 AUD577.99200 CHF
2000 AUD1155.98400 CHF
5000 AUD2889.96000 CHF
10000 AUD5779.92000 CHF