دولار نيوزيلندي إلى دولار أسترالي

تحويل NZD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
924.60 aud

1.00000 NZD = 0.92460 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

NZD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و دولار

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار أسترالي
1 NZD0.92460 AUD
5 NZD4.62301 AUD
10 NZD9.24602 AUD
20 NZD18.49204 AUD
50 NZD46.23010 AUD
100 NZD92.46020 AUD
250 NZD231.15050 AUD
500 NZD462.30100 AUD
1000 NZD924.60200 AUD
2000 NZD1849.20400 AUD
5000 NZD4623.01000 AUD
10000 NZD9246.02000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار نيوزيلندي
1 AUD1.08155 NZD
5 AUD5.40775 NZD
10 AUD10.81550 NZD
20 AUD21.63100 NZD
50 AUD54.07750 NZD
100 AUD108.15500 NZD
250 AUD270.38750 NZD
500 AUD540.77500 NZD
1000 AUD1081.55000 NZD
2000 AUD2163.10000 NZD
5000 AUD5407.75000 NZD
10000 AUD10815.50000 NZD