الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار أسترالي

تحويل CZK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٦٨٠٫١١ aud

1.00000 CZK = 0.06801 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:58 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

CZK إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.065788.59561.438221.663340.966818.2229
1GBP1.1546711.2305102.2961.660621.920561.1163321.0409
1USD0.938350.812678183.13371.349551.560790.907217.0995
1INR0.01128720.009775550.012028810.01623350.01877450.01091250.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار أسترالي
1 CZK0.06801 AUD
5 CZK0.34005 AUD
10 CZK0.68011 AUD
20 CZK1.36022 AUD
50 CZK3.40054 AUD
100 CZK6.80108 AUD
250 CZK17.00270 AUD
500 CZK34.00540 AUD
1000 CZK68.01080 AUD
2000 CZK136.02160 AUD
5000 CZK340.05400 AUD
10000 CZK680.10800 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AUD14.70360 CZK
5 AUD73.51800 CZK
10 AUD147.03600 CZK
20 AUD294.07200 CZK
50 AUD735.18000 CZK
100 AUD1470.36000 CZK
250 AUD3675.90000 CZK
500 AUD7351.80000 CZK
1000 AUD14703.60000 CZK
2000 AUD29407.20000 CZK
5000 AUD73518.00000 CZK
10000 AUD147036.00000 CZK