الجمهورية التشيكية كوروناس إلى زلوتي بولندي

تحويل CZK إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬٨٩٢٫٥٤ pln

1.00000 CZK = 0.18925 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:8 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

CZK إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61331.43831.663750.9671518.2293
1GBP1.154211.23015102.2781.660091.920311.1162921.0404
1USD0.93830.812909183.14251.34951.561040.907617.1039
1INR0.0112850.00977730.012027510.01623120.01877540.01091620.205718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الزلوتي البولندي
1 CZK0.18925 PLN
5 CZK0.94627 PLN
10 CZK1.89254 PLN
20 CZK3.78508 PLN
50 CZK9.46270 PLN
100 CZK18.92540 PLN
250 CZK47.31350 PLN
500 CZK94.62700 PLN
1000 CZK189.25400 PLN
2000 CZK378.50800 PLN
5000 CZK946.27000 PLN
10000 CZK1892.54000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PLN5.28392 CZK
5 PLN26.41960 CZK
10 PLN52.83920 CZK
20 PLN105.67840 CZK
50 PLN264.19600 CZK
100 PLN528.39200 CZK
250 PLN1320.98000 CZK
500 PLN2641.96000 CZK
1000 PLN5283.92000 CZK
2000 PLN10567.84000 CZK
5000 PLN26419.60000 CZK
10000 PLN52839.20000 CZK