دولار أسترالي إلى زلوتي بولندي

تحويل AUD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٧٨٤٫٥٠ pln

1.00000 AUD = 2.78450 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الزلوتي البولندي
1 AUD2.78450 PLN
5 AUD13.92250 PLN
10 AUD27.84500 PLN
20 AUD55.69000 PLN
50 AUD139.22500 PLN
100 AUD278.45000 PLN
250 AUD696.12500 PLN
500 AUD1392.25000 PLN
1000 AUD2784.50000 PLN
2000 AUD5569.00000 PLN
5000 AUD13922.50000 PLN
10000 AUD27845.00000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / دولار أسترالي
1 PLN0.35913 AUD
5 PLN1.79566 AUD
10 PLN3.59131 AUD
20 PLN7.18262 AUD
50 PLN17.95655 AUD
100 PLN35.91310 AUD
250 PLN89.78275 AUD
500 PLN179.56550 AUD
1000 PLN359.13100 AUD
2000 PLN718.26200 AUD
5000 PLN1795.65500 AUD
10000 PLN3591.31000 AUD