ليرة تركية إلى زلوتي بولندي

تحويل TRY إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
111.53 pln

TL1.000 TRY = zł0.1115 PLN

Mid-market exchange rate at 01:50
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TRY إلى PLN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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PLN

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.8893.7981.5034.10454.421
1 GBP1.3251.1861369.877111.241.7824.86764.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الزلوتي البولندي
1 TRY٠٫١١١٥٣ PLN
5 TRY٠٫٥٥٧٦٥ PLN
10 TRY١٫١١٥٣٠ PLN
20 TRY٢٫٢٣٠٦٠ PLN
50 TRY٥٫٥٧٦٥٠ PLN
100 TRY١١٫١٥٣٠٠ PLN
250 TRY٢٧٫٨٨٢٥٠ PLN
500 TRY٥٥٫٧٦٥٠٠ PLN
1000 TRY١١١٫٥٣٠٠٠ PLN
2000 TRY٢٢٣٫٠٦٠٠٠ PLN
5000 TRY٥٥٧٫٦٥٠٠٠ PLN
10000 TRY١٬١١٥٫٣٠٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ليرة تركية
1 PLN٨٫٩٦٦١٧ TRY
5 PLN٤٤٫٨٣٠٨٥ TRY
10 PLN٨٩٫٦٦١٧٠ TRY
20 PLN١٧٩٫٣٢٣٤٠ TRY
50 PLN٤٤٨٫٣٠٨٥٠ TRY
100 PLN٨٩٦٫٦١٧٠٠ TRY
250 PLN٢٬٢٤١٫٥٤٢٥٠ TRY
500 PLN٤٬٤٨٣٫٠٨٥٠٠ TRY
1000 PLN٨٬٩٦٦٫١٧٠٠٠ TRY
2000 PLN١٧٬٩٣٢٫٣٤٠٠٠ TRY
5000 PLN٤٤٬٨٣٠٫٨٥٠٠٠ TRY
10000 PLN٨٩٬٦٦١٫٧٠٠٠٠ TRY