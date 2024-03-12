ألف ليرة تركية إلى زلوتي بولندي

تحويل TRY إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
122.67 pln

1.000 TRY = 0.1227 PLN

Mid-market exchange rate at 14:43
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٨١٣١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٧٧٩٠٫٣٧١٫٤٧٣٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٢
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٢٧٣١٠٥٫٦٧٣١٫٧٢٣٤٫٦٨٧٦٢٫٢٧
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الزلوتي البولندي
1 TRY٠٫١٢٢٦٧ PLN
5 TRY٠٫٦١٣٣٥ PLN
10 TRY١٫٢٢٦٧٠ PLN
20 TRY٢٫٤٥٣٤٠ PLN
50 TRY٦٫١٣٣٥٠ PLN
100 TRY١٢٫٢٦٧٠٠ PLN
250 TRY٣٠٫٦٦٧٥٠ PLN
500 TRY٦١٫٣٣٥٠٠ PLN
1000 TRY١٢٢٫٦٧٠٠٠ PLN
2000 TRY٢٤٥٫٣٤٠٠٠ PLN
5000 TRY٦١٣٫٣٥٠٠٠ PLN
10000 TRY١٬٢٢٦٫٧٠٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ليرة تركية
1 PLN٨٫١٥١٩٨ TRY
5 PLN٤٠٫٧٥٩٩٠ TRY
10 PLN٨١٫٥١٩٨٠ TRY
20 PLN١٦٣٫٠٣٩٦٠ TRY
50 PLN٤٠٧٫٥٩٩٠٠ TRY
100 PLN٨١٥٫١٩٨٠٠ TRY
250 PLN٢٬٠٣٧٫٩٩٥٠٠ TRY
500 PLN٤٬٠٧٥٫٩٩٠٠٠ TRY
1000 PLN٨٬١٥١٫٩٨٠٠٠ TRY
2000 PLN١٦٬٣٠٣٫٩٦٠٠٠ TRY
5000 PLN٤٠٬٧٥٩٫٩٠٠٠٠ TRY
10000 PLN٨١٬٥١٩٫٨٠٠٠٠ TRY