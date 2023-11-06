10 زلوتي بولندي إلى ليرة تركية

تحويل PLN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pln
٦٨٫٤٢ try

1.00000 PLN = 6.84244 TRY

Mid-market exchange rate at 08:09
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073989.35871.466031.649360.9637518.7166
1GBP1.1536711.239103.0971.691421.902931.1118521.594
1USD0.93120.807103183.20951.365151.535860.897417.4286
1INR0.01119090.009699640.012017910.01640620.01845780.01078480.209454

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ليرة تركية
1 PLN6.84244 TRY
5 PLN34.21220 TRY
10 PLN68.42440 TRY
20 PLN136.84880 TRY
50 PLN342.12200 TRY
100 PLN684.24400 TRY
250 PLN1710.61000 TRY
500 PLN3421.22000 TRY
1000 PLN6842.44000 TRY
2000 PLN13684.88000 TRY
5000 PLN34212.20000 TRY
10000 PLN68424.40000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الزلوتي البولندي
1 TRY0.14615 PLN
5 TRY0.73074 PLN
10 TRY1.46147 PLN
20 TRY2.92294 PLN
50 TRY7.30735 PLN
100 TRY14.61470 PLN
250 TRY36.53675 PLN
500 TRY73.07350 PLN
1000 TRY146.14700 PLN
2000 TRY292.29400 PLN
5000 TRY730.73500 PLN
10000 TRY1461.47000 PLN