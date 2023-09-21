ريال برازيلي إلى زلوتي بولندي

تحويل BRL إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
890.36 pln

1.00000 BRL = 0.89036 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الزلوتي البولندي
1 BRL0.89036 PLN
5 BRL4.45181 PLN
10 BRL8.90363 PLN
20 BRL17.80726 PLN
50 BRL44.51815 PLN
100 BRL89.03630 PLN
250 BRL222.59075 PLN
500 BRL445.18150 PLN
1000 BRL890.36300 PLN
2000 BRL1780.72600 PLN
5000 BRL4451.81500 PLN
10000 BRL8903.63000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الريال البرازيلي
1 PLN1.12314 BRL
5 PLN5.61570 BRL
10 PLN11.23140 BRL
20 PLN22.46280 BRL
50 PLN56.15700 BRL
100 PLN112.31400 BRL
250 PLN280.78500 BRL
500 PLN561.57000 BRL
1000 PLN1123.14000 BRL
2000 PLN2246.28000 BRL
5000 PLN5615.70000 BRL
10000 PLN11231.40000 BRL