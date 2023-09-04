ألف ريال برازيلي إلى زلوتي بولندي

تحويل BRL إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
837.25 pln

1.00000 BRL = 0.83725 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:42 UTC
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BRL إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.17041.465631.666410.95418.3899
1GBP1.168511.2602104.1931.712551.947161.1147521.4882
1USD0.92720.793525182.681.358951.545120.8845517.0514
1INR0.01121450.009597540.012094810.01643630.01868790.01069850.206234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الزلوتي البولندي
1 BRL0.83725 PLN
5 BRL4.18626 PLN
10 BRL8.37251 PLN
20 BRL16.74502 PLN
50 BRL41.86255 PLN
100 BRL83.72510 PLN
250 BRL209.31275 PLN
500 BRL418.62550 PLN
1000 BRL837.25100 PLN
2000 BRL1674.50200 PLN
5000 BRL4186.25500 PLN
10000 BRL8372.51000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الريال البرازيلي
1 PLN1.19439 BRL
5 PLN5.97195 BRL
10 PLN11.94390 BRL
20 PLN23.88780 BRL
50 PLN59.71950 BRL
100 PLN119.43900 BRL
250 PLN298.59750 BRL
500 PLN597.19500 BRL
1000 PLN1194.39000 BRL
2000 PLN2388.78000 BRL
5000 PLN5971.95000 BRL
10000 PLN11943.90000 BRL