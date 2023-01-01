روبية إندونيسية إلى زلوتي بولندي

تحويل IDR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٨١٫٧٥ pln

1.00000 IDR = 0.00028 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:48 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

IDR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الزلوتي البولندي
1 IDR0.00028 PLN
5 IDR0.00141 PLN
10 IDR0.00282 PLN
20 IDR0.00563 PLN
50 IDR0.01409 PLN
100 IDR0.02817 PLN
250 IDR0.07044 PLN
500 IDR0.14087 PLN
1000 IDR0.28175 PLN
2000 IDR0.56349 PLN
5000 IDR1.40873 PLN
10000 IDR2.81746 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الروبية الإندونيسية
1 PLN3549.29000 IDR
5 PLN17746.45000 IDR
10 PLN35492.90000 IDR
20 PLN70985.80000 IDR
50 PLN177464.50000 IDR
100 PLN354929.00000 IDR
250 PLN887322.50000 IDR
500 PLN1774645.00000 IDR
1000 PLN3549290.00000 IDR
2000 PLN7098580.00000 IDR
5000 PLN17746450.00000 IDR
10000 PLN35492900.00000 IDR