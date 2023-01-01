روبية إندونيسية إلى روبية هندية

تحويل IDR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٬٤٠٥٫٦٠ inr

1.00000 IDR = 0.00541 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:42 UTC
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IDR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الروبية الهندية
1 IDR0.00541 INR
5 IDR0.02703 INR
10 IDR0.05406 INR
20 IDR0.10811 INR
50 IDR0.27028 INR
100 IDR0.54056 INR
250 IDR1.35140 INR
500 IDR2.70280 INR
1000 IDR5.40560 INR
2000 IDR10.81120 INR
5000 IDR27.02800 INR
10000 IDR54.05600 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الروبية الإندونيسية
1 INR184.99300 IDR
5 INR924.96500 IDR
10 INR1849.93000 IDR
20 INR3699.86000 IDR
50 INR9249.65000 IDR
100 INR18499.30000 IDR
250 INR46248.25000 IDR
500 INR92496.50000 IDR
1000 INR184993.00000 IDR
2000 INR369986.00000 IDR
5000 INR924965.00000 IDR
10000 INR1849930.00000 IDR