الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية هندية

تحويل CZK إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
36292.10 inr

1.00000 CZK = 3.62921 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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CZK إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065988.61631.438271.663520.967118.2256
1GBP1.154611.2306102.3091.660511.920561.1166121.0418
1USD0.93820.812612183.13751.349351.560670.907317.0988
1INR0.01128460.009774310.012028310.01623030.01877220.01091320.205669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبية الهندية
1 CZK3.62921 INR
5 CZK18.14605 INR
10 CZK36.29210 INR
20 CZK72.58420 INR
50 CZK181.46050 INR
100 CZK362.92100 INR
250 CZK907.30250 INR
500 CZK1814.60500 INR
1000 CZK3629.21000 INR
2000 CZK7258.42000 INR
5000 CZK18146.05000 INR
10000 CZK36292.10000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 INR0.27554 CZK
5 INR1.37771 CZK
10 INR2.75542 CZK
20 INR5.51084 CZK
50 INR13.77710 CZK
100 INR27.55420 CZK
250 INR68.88550 CZK
500 INR137.77100 CZK
1000 INR275.54200 CZK
2000 INR551.08400 CZK
5000 INR1377.71000 CZK
10000 INR2755.42000 CZK