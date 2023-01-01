الزلوتي البولندي (PLN)

إن الزلوتي البولندي هو العملة الرسمية لبولندا. وأكثر عمليات صرف الزلوتي شعبية هي باستخدام اليورو. رمز عملاته هو PLN ورمزه هو ZLO. عامل تحويل العملة يحتوي على 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.

اسم العملة

الزلوتي البولندي

رمز العملة

سعر الصرف PLN

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
من PLN0.230780.216810.1872619.137800.20768308.173002.492355.28949
إلى PLN4.333054.612355.340220.052254.815060.003240.401230.18905

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف زلوتي بولندي