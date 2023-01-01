الزلوتي البولندي (PLN)

إن الزلوتي البولندي هو العملة الرسمية لبولندا. وأكثر عمليات صرف الزلوتي شعبية هي باستخدام اليورو. رمز عملاته هو PLN ورمزه هو ZLO. عامل تحويل العملة يحتوي على 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.