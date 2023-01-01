الزلوتي البولندي (PLN)
إن الزلوتي البولندي هو العملة الرسمية لبولندا. وأكثر عمليات صرف الزلوتي شعبية هي باستخدام اليورو. رمز عملاته هو PLN ورمزه هو ZLO. عامل تحويل العملة يحتوي على 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.
اسم العملة
الزلوتي البولندي
رمز العملة
zł
سعر الصرف PLN
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|CHF
|KRW
|NOK
|CZK
|من PLN
|0.23078
|0.21681
|0.18726
|19.13780
|0.20768
|308.17300
|2.49235
|5.28949
|إلى PLN
|4.33305
|4.61235
|5.34022
|0.05225
|4.81506
|0.00324
|0.40123
|0.18905
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.