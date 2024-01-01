波蘭茲羅提 (PLN)
波蘭茲羅提是波蘭的官方貨幣。 波蘭茲羅提最熱門的兌換方式是與歐元兌換。它的貨幣代碼是 PLN，符號是zł。 貨幣的轉換系數為 6 位有效數字。它是法定貨幣。
貨幣名稱
波蘭茲羅提
貨幣符號
zł
|姓名
|波蘭茲羅提 (PLN)
|符號
|zł
|輔幣單位
|格羅茨（即1/100茲羅提）
|輔幣符號
|gr
|常用鈔票
|zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|常用硬幣
|1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy, zł1, zł2
|央行
|波蘭國家銀行（NBP）
|使用者
|波蘭
波蘭茲羅提（PLN）的實用資料
波蘭茲羅提（Zloty）是波蘭的官方貨幣，以PLN作為貨幣代碼，並以zł作為貨幣符號。
「złoty」一詞源自波蘭語，意思代表「黃金」，與荷蘭盾（guilder）的關聯甚深；其輔幣單位格羅茨（grosz）則源自「groschen」，意思與英文詞語「groat」（四便士銀幣）相似。波蘭茲羅提於1919年2月28日正式流入市場，並於1924年開始流通，以取代前身貨幣波蘭馬克。授權生產茲羅提硬幣和鈔票的專屬實體包括在1919年1月25日於華沙成立的波蘭安全印刷廠（PWPW），以及在1766年2月10日於華沙成立的Mennica Polska。
由於20世紀90年代初通貨膨脹，該貨幣獲重新計算價值，並於1995年1月1日重新定價為10,000舊茲羅提（PLZ）等於1新茲羅提（PLN）。身為歐盟成員，波蘭需要在滿足特定條件後接受歐元，然而該國並沒有滿足有關條件的具體時間表。
波蘭茲羅提的官方貨幣符號「zł」由小寫的z和ł構成，代表「złoty」的首個字母。儘管該符號以往曾在波蘭語打字機和電腦出現，但在Unicode標準中卻缺乏獨立符號。其輔貨單位格羅茨（grosz）的符號則以小寫gr組成。
波蘭茲羅提與歐盟
波蘭於2004年5月加入歐盟後，曾承諾最終採用歐元，但前提是滿足必要的穩定度標準。雖然有關加入歐元區的討論非常重要，但事前必須修改波蘭共和國憲法第227條。歐洲聯盟委員會最近委託進行的公眾調查顯示，大約有六成波蘭人支持採用歐元。