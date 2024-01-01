波蘭茲羅提（PLN）的實用資料

波蘭茲羅提（Zloty）是波蘭的官方貨幣，以PLN作為貨幣代碼，並以zł作為貨幣符號。

「złoty」一詞源自波蘭語，意思代表「黃金」，與荷蘭盾（guilder）的關聯甚深；其輔幣單位格羅茨（grosz）則源自「groschen」，意思與英文詞語「groat」（四便士銀幣）相似。波蘭茲羅提於1919年2月28日正式流入市場，並於1924年開始流通，以取代前身貨幣波蘭馬克。授權生產茲羅提硬幣和鈔票的專屬實體包括在1919年1月25日於華沙成立的波蘭安全印刷廠（PWPW），以及在1766年2月10日於華沙成立的Mennica Polska。

由於20世紀90年代初通貨膨脹，該貨幣獲重新計算價值，並於1995年1月1日重新定價為10,000舊茲羅提（PLZ）等於1新茲羅提（PLN）。身為歐盟成員，波蘭需要在滿足特定條件後接受歐元，然而該國並沒有滿足有關條件的具體時間表。

波蘭茲羅提的官方貨幣符號「zł」由小寫的z和ł構成，代表「złoty」的首個字母。儘管該符號以往曾在波蘭語打字機和電腦出現，但在Unicode標準中卻缺乏獨立符號。其輔貨單位格羅茨（grosz）的符號則以小寫gr組成。