polnischer Złoty (PLN) – die Fakten-Tabelle

Der polnische Zloty ist die offizielle Währung Polens, mit PLN als Währungscode und zł als Währungssymbol.

Abgeleitet vom polnischen Adjektiv "golden" in seiner männlichen Form, hat das Wort złoty eine enge Verbindung zum Gulden, während der Namen seiner Untereinheit, der Grosz, von der Bezeichnung "Groschen" stammt, ähnlich wie der englische Begriff "Groat". Der Złoty wurde am 28. Februar 1919 offiziell eingeführt und löste damit seinen Vorläufer, die polnische Marka, ab. 1924 wurde der Złoty schließlich weitläufig in Umlauf gebracht. Zur Herstellung der Złoty-Münzen und -Banknoten sind ausschließlich die am 25. Januar 1919 in Warschau gegründete Polnische Sicherheitsdruckerei (PWPW) und die am 10. Februar 1766 in Warschau gegründete Mennica Polska befugt.

Aufgrund der Inflation Anfang der 1990er Jahre wurde die Währung neu gestückelt. So erfolgte am 1. Januar 1995 eine Neubewertung, bei der 10.000 alte Złoty (PLZ) einem neuen Złoty (PLN) entsprachen. Als Mitglied der Europäischen Union ist Polen verpflichtet, den Euro einzuführen, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, obwohl es keinen genauen Zeitplan für die Erfüllung dieser Bedingungen gibt.

Das offizielle Währungssymbol, zł, ist aus den Kleinbuchstaben z und ł zusammengesetzt, die die Anfangsbuchstaben von "złoty" darstellen. Für dieses Symbol gibt es im Unicode-Standard keine Darstellung, obwohl es früher auf polnischen Schreibmaschinen und Computern zu finden war. Das Untereinheitssymbol "grosz" wird als "gr" (in Kleinbuchstaben) dargestellt.