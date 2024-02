Wann wurde der Euro eingeführt?

Der Startschuss für den Euro wurde am 1. Januar 1999 gegeben. In den ersten drei Jahren wurde der Euro ausschließlich in der Buchhaltung und für elektronische Zahlungen verwendet. Bei der breiten Öffentlichkeit kam der Euro erst am 1. Januar 2002 an – zu diesem Datum wurden Euromünzen und Geldscheine in 12 EU-Ländern eingeführt.