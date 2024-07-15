Как еще называют евро

В разных странах евро известен под интересными и иногда неожиданными названиями. Например, в Финляндии можно услышать "Ege", в Испании – "Pavo", а в обиходе ирландцев, говорящих на английском, часто используется "Yoyo".

Монеты и банкноты евро

Выпускаются монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1 и 2 евро. Все монеты имеют стандартное изображение с указанием достоинства монеты на одной стороне и уникальное изображение, представляющее страну чеканки монеты, на другой. В настоящее время монеты и банкноты евро принимаются на территории всей Еврозоны, независимо от страны выпуска.

В общем обращении находятся банкноты достоинством 5, 10, 20 и 50 евро. Банкноты номиналом 100, 200 и 500 евро используются намного реже, так как, как правило, не принимаются для оплаты в большинстве пунктов розничной торговли. Банкнота достоинством 500 евро в настоящее время выводится из обращения.