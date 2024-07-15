Евро (EUR)

Евро — это официальная валюта Европейского союза. Европейский союз — это объединение отдельных наций под одной управляющей структурой. Евро заменил валюты в 19 из 26 стран членов союза. Евро является необеспеченной валютой.

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Название валюты

Евро

Обменный курс для EUR

 USD GBP CHF CAD INR AUD JPY PLN
Из EUR1.09240 0.84150 0.96542 1.49446 91.34980 1.62197 170.84000 4.28845
В EUR0.91540 1.18835 1.03582 0.66914 0.01095 0.61653 0.00585 0.23318

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Евро News

GBP/EUR: Pair falls to €1.19

GBP/EUR: Pair falls to €1.19

GBP/EUR: Pair rises towards €1.19

GBP/EUR: Pair rises towards €1.19

GBP/EUR: Pound rises after stronger economic growth

GBP/EUR: Pound rises after stronger economic growth

GBP/EUR: Pair rises above €1.1850

GBP/EUR: Pair rises above €1.1850

GBP/EUR: Euro struggles on French political gridlock

GBP/EUR: Euro struggles on French political gridlock

GBP/EUR: Pair falls towards €1.18

GBP/EUR: Pair falls towards €1.18

Интересные факты о евро

Как еще называют евро

В разных странах евро известен под интересными и иногда неожиданными названиями. Например, в Финляндии можно услышать "Ege", в Испании – "Pavo", а в обиходе ирландцев, говорящих на английском, часто используется "Yoyo".

Монеты и банкноты евро

Выпускаются монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1 и 2 евро. Все монеты имеют стандартное изображение с указанием достоинства монеты на одной стороне и уникальное изображение, представляющее страну чеканки монеты, на другой. В настоящее время монеты и банкноты евро принимаются на территории всей Еврозоны, независимо от страны выпуска.

В общем обращении находятся банкноты достоинством 5, 10, 20 и 50 евро. Банкноты номиналом 100, 200 и 500 евро используются намного реже, так как, как правило, не принимаются для оплаты в большинстве пунктов розничной торговли. Банкнота достоинством 500 евро в настоящее время выводится из обращения.

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