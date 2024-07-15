Евро (EUR)
Евро — это официальная валюта Европейского союза. Европейский союз — это объединение отдельных наций под одной управляющей структурой. Евро заменил валюты в 19 из 26 стран членов союза. Евро является необеспеченной валютой.Узнать больше о евро
Название валюты
Евро
Символ валюты
€
Обменный курс для EUR
|USD
|GBP
|CHF
|CAD
|INR
|AUD
|JPY
|PLN
|Из EUR
|1.09240
|0.84150
|0.96542
|1.49446
|91.34980
|1.62197
|170.84000
|4.28845
|В EUR
|0.91540
|1.18835
|1.03582
|0.66914
|0.01095
|0.61653
|0.00585
|0.23318
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Интересные факты о евро
Как еще называют евро
В разных странах евро известен под интересными и иногда неожиданными названиями. Например, в Финляндии можно услышать "Ege", в Испании – "Pavo", а в обиходе ирландцев, говорящих на английском, часто используется "Yoyo".
Монеты и банкноты евро
Выпускаются монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1 и 2 евро. Все монеты имеют стандартное изображение с указанием достоинства монеты на одной стороне и уникальное изображение, представляющее страну чеканки монеты, на другой. В настоящее время монеты и банкноты евро принимаются на территории всей Еврозоны, независимо от страны выпуска.
В общем обращении находятся банкноты достоинством 5, 10, 20 и 50 евро. Банкноты номиналом 100, 200 и 500 евро используются намного реже, так как, как правило, не принимаются для оплаты в большинстве пунктов розничной торговли. Банкнота достоинством 500 евро в настоящее время выводится из обращения.