Евро в чилийские песо
Сконвертируйте EUR в CLP по реальному обменному курсу
Loading
|1 EUR в CLP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 023,6400
|1 028,7100
|Низкий
|985,8340
|964,3780
|В среднем
|1 006,4574
|999,9716
|Изменить
|1.56%
|0.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к CLP
За последние 30 дней максимальный курс EUR к CLP составил 1 023,6400, а минимальный — 985,8340. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 006,4574. Изменение курса EUR к CLP в процентном соотношении составило 1.56.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к CLP составил 1 028,7100, а минимальный — 964,3780. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 999,9716. Изменение курса EUR к CLP в процентном соотношении составило 0.26.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в чилийские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Евро / Чилийское песо
|1 EUR
|1 022,18000 CLP
|5 EUR
|5 110,90000 CLP
|10 EUR
|10 221,80000 CLP
|20 EUR
|20 443,60000 CLP
|50 EUR
|51 109,00000 CLP
|100 EUR
|102 218,00000 CLP
|250 EUR
|255 545,00000 CLP
|500 EUR
|511 090,00000 CLP
|1000 EUR
|1 022 180,00000 CLP
|2000 EUR
|2 044 360,00000 CLP
|5000 EUR
|5 110 900,00000 CLP
|10000 EUR
|10 221 800,00000 CLP