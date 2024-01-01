Швейцарский франк (CHF)
Швейцарский франк — это официальная валюта Швейцарии. Код валюты — CHF; символ — ‘Fr’, ‘SFr’ или ‘FS’. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Швейцарский франк является необеспеченной валютой. На немецком валюту называют 'franken', на французом и романшском — 'franc' и на итальянском — 'franco'.
Название валюты
Швейцарский франк
Символ валюты
SFr.
Обменный курс для CHF
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|CAD
|AUD
|JPY
|NZD
|Из CHF
|1.13167
|1.03614
|0.87173
|94.64090
|1.54818
|1.68016
|176.91400
|1.86298
|В CHF
|0.88365
|0.96512
|1.14714
|0.01057
|0.64592
|0.59518
|0.00565
|0.53677
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.