Швейцарский франк (CHF)

Швейцарский франк — это официальная валюта Швейцарии. Код валюты — CHF; символ — ‘Fr’, ‘SFr’ или ‘FS’. Его чаще всего обменивают на евро. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Швейцарский франк является необеспеченной валютой. На немецком валюту называют 'franken', на французом и романшском — 'franc' и на итальянском — 'franco'.

Название валюты

Швейцарский франк

SFr.

Обменный курс для CHF

 USD EUR GBP INR CAD AUD JPY NZD
Из CHF1.13167 1.03614 0.87173 94.64090 1.54818 1.68016 176.91400 1.86298
В CHF0.88365 0.96512 1.14714 0.01057 0.64592 0.59518 0.00565 0.53677

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