Швейцарские франки в бермудские доллары

Сконвертируйте CHF в BMD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = $1,142 BMD

Среднерыночный курс в 20:51
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График изменения обменного курса CHF к BMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BMD
1 CHF в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,16731,1896
Низкий1,14191,1419
В среднем1,15591,1684
Изменение-1.73%-1.20%
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Соотношение 1 CHF к BMD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к BMD составил 1,1673, а минимальный — 1,1419. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1559. Изменение курса CHF к BMD в процентном соотношении составило -1.73.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к BMD составил 1,1896, а минимальный — 1,1419. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1684. Изменение курса CHF к BMD в процентном соотношении составило -1.20.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3961,3911,519152,5751,677
1 EUR1,07210,8390,461,4911,628163,541,797
1 GBP1,2921,2061109,0481,7981,963197,1422,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Бермудский доллар
1 CHF1,14201 BMD
5 CHF5,71005 BMD
10 CHF11,42010 BMD
20 CHF22,84020 BMD
50 CHF57,10050 BMD
100 CHF114,20100 BMD
250 CHF285,50250 BMD
500 CHF571,00500 BMD
1000 CHF1 142,01000 BMD
2000 CHF2 284,02000 BMD
5000 CHF5 710,05000 BMD
10000 CHF11 420,10000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Швейцарский франк
1 BMD0,87565 CHF
5 BMD4,37825 CHF
10 BMD8,75650 CHF
20 BMD17,51300 CHF
50 BMD43,78250 CHF
100 BMD87,56500 CHF
250 BMD218,91250 CHF
500 BMD437,82500 CHF
1000 BMD875,65000 CHF
2000 BMD1 751,30000 CHF
5000 BMD4 378,25000 CHF
10000 BMD8 756,50000 CHF