Сингапурские доллары в бермудские доллары

Сконвертируйте SGD в BMD по реальному обменному курсу

1000 sgd
733.86 bmd

1.00000 SGD = 0.73386 BMD

Среднерыночный курс в 7:1 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SGD к BMD

1 мин. назад 1 SGD → 0 BMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862751.073689.06471.456281.676060.95818.5192
1GBP1.1590811.24435103.231.68791.942631.110421.4645
1USD0.931450.803632182.95891.356451.561160.892317.2496
1INR0.01122780.009687120.012054210.01635090.01881850.01075590.207929

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Бермудский доллар
1 SGD0.73386 BMD
5 SGD3.66932 BMD
10 SGD7.33864 BMD
20 SGD14.67728 BMD
50 SGD36.69320 BMD
100 SGD73.38640 BMD
250 SGD183.46600 BMD
500 SGD366.93200 BMD
1000 SGD733.86400 BMD
2000 SGD1467.72800 BMD
5000 SGD3669.32000 BMD
10000 SGD7338.64000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Сингапурский доллар
1 BMD1.36265 SGD
5 BMD6.81325 SGD
10 BMD13.62650 SGD
20 BMD27.25300 SGD
50 BMD68.13250 SGD
100 BMD136.26500 SGD
250 BMD340.66250 SGD
500 BMD681.32500 SGD
1000 BMD1362.65000 SGD
2000 BMD2725.30000 SGD
5000 BMD6813.25000 SGD
10000 BMD13626.50000 SGD