Австралийские доллары в бермудские доллары

Сконвертируйте AUD в BMD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $0,6573 BMD

Среднерыночный курс в 19:13
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График изменения обменного курса AUD к BMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BMD
1 AUD в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67510,6919
Низкий0,65600,6560
В среднем0,66450,6718
Изменение-2.14%0.01%
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Соотношение 1 AUD к BMD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BMD составил 0,6751, а минимальный — 0,6560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6645. Изменение курса AUD к BMD в процентном соотношении составило -2.14.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BMD составил 0,6919, а минимальный — 0,6560. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6718. Изменение курса AUD к BMD в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3960,9341,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1361,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38411,798163,561,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Бермудский доллар
1 AUD0,65725 BMD
5 AUD3,28625 BMD
10 AUD6,57250 BMD
20 AUD13,14500 BMD
50 AUD32,86250 BMD
100 AUD65,72500 BMD
250 AUD164,31250 BMD
500 AUD328,62500 BMD
1000 AUD657,25000 BMD
2000 AUD1 314,50000 BMD
5000 AUD3 286,25000 BMD
10000 AUD6 572,50000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Австралийский доллар
1 BMD1,52149 AUD
5 BMD7,60745 AUD
10 BMD15,21490 AUD
20 BMD30,42980 AUD
50 BMD76,07450 AUD
100 BMD152,14900 AUD
250 BMD380,37250 AUD
500 BMD760,74500 AUD
1000 BMD1 521,49000 AUD
2000 BMD3 042,98000 AUD
5000 BMD7 607,45000 AUD
10000 BMD15 214,90000 AUD