دولار أسترالي إلى دولار برمودي

تحويل AUD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٦٤٣٫٧٠ bmd

1.00000 AUD = 0.64370 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AUD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bermudan Dollar
1 AUD0.64370 BMD
5 AUD3.21850 BMD
10 AUD6.43700 BMD
20 AUD12.87400 BMD
50 AUD32.18500 BMD
100 AUD64.37000 BMD
250 AUD160.92500 BMD
500 AUD321.85000 BMD
1000 AUD643.70000 BMD
2000 AUD1287.40000 BMD
5000 AUD3218.50000 BMD
10000 AUD6437.00000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار أسترالي
1 BMD1.55352 AUD
5 BMD7.76760 AUD
10 BMD15.53520 AUD
20 BMD31.07040 AUD
50 BMD77.67600 AUD
100 BMD155.35200 AUD
250 BMD388.38000 AUD
500 BMD776.76000 AUD
1000 BMD1553.52000 AUD
2000 BMD3107.04000 AUD
5000 BMD7767.60000 AUD
10000 BMD15535.20000 AUD