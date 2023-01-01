رينغيت ماليزي إلى دولار برمودي

تحويل MYR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
213.15 bmd

1.00000 MYR = 0.21315 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:51 UTC
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MYR إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661650.9645518.3679
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915761.11221.1768
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558480.9046517.2274
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874820.01088270.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Bermudan Dollar
1 MYR0.21315 BMD
5 MYR1.06576 BMD
10 MYR2.13151 BMD
20 MYR4.26302 BMD
50 MYR10.65755 BMD
100 MYR21.31510 BMD
250 MYR53.28775 BMD
500 MYR106.57550 BMD
1000 MYR213.15100 BMD
2000 MYR426.30200 BMD
5000 MYR1065.75500 BMD
10000 MYR2131.51000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / رينغيت ماليزي
1 BMD4.69150 MYR
5 BMD23.45750 MYR
10 BMD46.91500 MYR
20 BMD93.83000 MYR
50 BMD234.57500 MYR
100 BMD469.15000 MYR
250 BMD1172.87500 MYR
500 BMD2345.75000 MYR
1000 BMD4691.50000 MYR
2000 BMD9383.00000 MYR
5000 BMD23457.50000 MYR
10000 BMD46915.00000 MYR