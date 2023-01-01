دولار نيوزيلندي إلى دولار برمودي

تحويل NZD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٥٩٢٫١٥ bmd

1.00000 NZD = 0.59215 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bermudan Dollar
1 NZD0.59215 BMD
5 NZD2.96075 BMD
10 NZD5.92150 BMD
20 NZD11.84300 BMD
50 NZD29.60750 BMD
100 NZD59.21500 BMD
250 NZD148.03750 BMD
500 NZD296.07500 BMD
1000 NZD592.15000 BMD
2000 NZD1184.30000 BMD
5000 NZD2960.75000 BMD
10000 NZD5921.50000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار نيوزيلندي
1 BMD1.68876 NZD
5 BMD8.44380 NZD
10 BMD16.88760 NZD
20 BMD33.77520 NZD
50 BMD84.43800 NZD
100 BMD168.87600 NZD
250 BMD422.19000 NZD
500 BMD844.38000 NZD
1000 BMD1688.76000 NZD
2000 BMD3377.52000 NZD
5000 BMD8443.80000 NZD
10000 BMD16887.60000 NZD