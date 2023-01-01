دولار أمريكي إلى دولار برمودي

تحويل USD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٠٠٠ bmd

1.00000 USD = 1.00000 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:15 UTC
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USD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BMD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Bermudan Dollar
1 USD1.00000 BMD
5 USD5.00000 BMD
10 USD10.00000 BMD
20 USD20.00000 BMD
50 USD50.00000 BMD
100 USD100.00000 BMD
250 USD250.00000 BMD
500 USD500.00000 BMD
1000 USD1000.00000 BMD
2000 USD2000.00000 BMD
5000 USD5000.00000 BMD
10000 USD10000.00000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار أمريكي
1 BMD1.00000 USD
5 BMD5.00000 USD
10 BMD10.00000 USD
20 BMD20.00000 USD
50 BMD50.00000 USD
100 BMD100.00000 USD
250 BMD250.00000 USD
500 BMD500.00000 USD
1000 BMD1000.00000 USD
2000 BMD2000.00000 USD
5000 BMD5000.00000 USD
10000 BMD10000.00000 USD