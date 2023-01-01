يوان صيني إلى دولار برمودي

تحويل CNY إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٣٦٫٩٢ bmd

1.00000 CNY = 0.13692 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bermudan Dollar
1 CNY0.13692 BMD
5 CNY0.68460 BMD
10 CNY1.36919 BMD
20 CNY2.73838 BMD
50 CNY6.84595 BMD
100 CNY13.69190 BMD
250 CNY34.22975 BMD
500 CNY68.45950 BMD
1000 CNY136.91900 BMD
2000 CNY273.83800 BMD
5000 CNY684.59500 BMD
10000 CNY1369.19000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Chinese Yuan RMB
1 BMD7.30360 CNY
5 BMD36.51800 CNY
10 BMD73.03600 CNY
20 BMD146.07200 CNY
50 BMD365.18000 CNY
100 BMD730.36000 CNY
250 BMD1825.90000 CNY
500 BMD3651.80000 CNY
1000 BMD7303.60000 CNY
2000 BMD14607.20000 CNY
5000 BMD36518.00000 CNY
10000 BMD73036.00000 CNY