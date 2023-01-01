5 دولار برمودي إلى يوان صيني

تحويل BMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٥ bmd
٣٦٫٣١ cny

1.00000 BMD = 7.26160 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Chinese Yuan RMB
1 BMD7.26160 CNY
5 BMD36.30800 CNY
10 BMD72.61600 CNY
20 BMD145.23200 CNY
50 BMD363.08000 CNY
100 BMD726.16000 CNY
250 BMD1815.40000 CNY
500 BMD3630.80000 CNY
1000 BMD7261.60000 CNY
2000 BMD14523.20000 CNY
5000 BMD36308.00000 CNY
10000 BMD72616.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bermudan Dollar
1 CNY0.13771 BMD
5 CNY0.68856 BMD
10 CNY1.37711 BMD
20 CNY2.75422 BMD
50 CNY6.88555 BMD
100 CNY13.77110 BMD
250 CNY34.42775 BMD
500 CNY68.85550 BMD
1000 CNY137.71100 BMD
2000 CNY275.42200 BMD
5000 CNY688.55500 BMD
10000 CNY1377.11000 BMD