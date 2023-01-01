دولار برمودي إلى جنيه إسترليني

تحويل BMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٨١١٫٦٩ gbp

1.00000 BMD = 0.81169 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:29 UTC
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BMD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063588.37691.434821.659770.95718.2158
1GBP1.1584111.232102.3791.662151.922751.108621.1019
1USD0.94030.811688183.11.349151.560670.8999517.1282
1INR0.01131520.009767610.012033710.01623530.01878060.01082970.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه استرليني
1 BMD0.81169 GBP
5 BMD4.05844 GBP
10 BMD8.11688 GBP
20 BMD16.23376 GBP
50 BMD40.58440 GBP
100 BMD81.16880 GBP
250 BMD202.92200 GBP
500 BMD405.84400 GBP
1000 BMD811.68800 GBP
2000 BMD1623.37600 GBP
5000 BMD4058.44000 GBP
10000 BMD8116.88000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Bermudan Dollar
1 GBP1.23200 BMD
5 GBP6.16000 BMD
10 GBP12.32000 BMD
20 GBP24.64000 BMD
50 GBP61.60000 BMD
100 GBP123.20000 BMD
250 GBP308.00000 BMD
500 GBP616.00000 BMD
1000 GBP1232.00000 BMD
2000 GBP2464.00000 BMD
5000 GBP6160.00000 BMD
10000 GBP12320.00000 BMD