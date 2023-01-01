دولار برمودي إلى دولار كندي

تحويل BMD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٬٣٤٩٫٠٥ cad

1.00000 BMD = 1.34905 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:27 UTC
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BMD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.37831.434781.659330.9570518.2157
1GBP1.1586111.23225102.3971.662371.922541.1088521.1051
1USD0.940250.811524183.09751.349051.560180.899917.1273
1INR0.0113150.009765920.012034110.01623450.01877530.01082940.206111

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار كندي
1 BMD1.34905 CAD
5 BMD6.74525 CAD
10 BMD13.49050 CAD
20 BMD26.98100 CAD
50 BMD67.45250 CAD
100 BMD134.90500 CAD
250 BMD337.26250 CAD
500 BMD674.52500 CAD
1000 BMD1349.05000 CAD
2000 BMD2698.10000 CAD
5000 BMD6745.25000 CAD
10000 BMD13490.50000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Bermudan Dollar
1 CAD0.74126 BMD
5 CAD3.70631 BMD
10 CAD7.41262 BMD
20 CAD14.82524 BMD
50 CAD37.06310 BMD
100 CAD74.12620 BMD
250 CAD185.31550 BMD
500 CAD370.63100 BMD
1000 CAD741.26200 BMD
2000 CAD1482.52400 BMD
5000 CAD3706.31000 BMD
10000 CAD7412.62000 BMD