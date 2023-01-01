دولار برمودي إلى دولار سنغافوري

تحويل BMD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٬٣٦٧٫٤٥ sgd

1.00000 BMD = 1.36745 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:38 UTC
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BMD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36591.434791.65910.9569518.2059
1GBP1.1584811.2319102.3681.662141.921991.1086121.0907
1USD0.94040.811754183.09751.349251.560180.899917.1205
1INR0.01131660.00976870.012034110.0162370.01877530.01082940.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار سنغافورة
1 BMD1.36745 SGD
5 BMD6.83725 SGD
10 BMD13.67450 SGD
20 BMD27.34900 SGD
50 BMD68.37250 SGD
100 BMD136.74500 SGD
250 BMD341.86250 SGD
500 BMD683.72500 SGD
1000 BMD1367.45000 SGD
2000 BMD2734.90000 SGD
5000 BMD6837.25000 SGD
10000 BMD13674.50000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Bermudan Dollar
1 SGD0.73129 BMD
5 SGD3.65644 BMD
10 SGD7.31288 BMD
20 SGD14.62576 BMD
50 SGD36.56440 BMD
100 SGD73.12880 BMD
250 SGD182.82200 BMD
500 SGD365.64400 BMD
1000 SGD731.28800 BMD
2000 SGD1462.57600 BMD
5000 SGD3656.44000 BMD
10000 SGD7312.88000 BMD