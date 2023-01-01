دولار برمودي إلى يورو

تحويل BMD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٩٤٠٫٢٥ eur

1.00000 BMD = 0.94025 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:28 UTC
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BMD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.37571.434731.659590.9570518.215
1GBP1.1586111.2322102.391.662241.922761.1088521.1034
1USD0.940250.811557183.0951.3491.560430.899817.1266
1INR0.01131530.009766610.012034410.01623440.01877880.01082860.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / اليورو
1 BMD0.94025 EUR
5 BMD4.70124 EUR
10 BMD9.40247 EUR
20 BMD18.80494 EUR
50 BMD47.01235 EUR
100 BMD94.02470 EUR
250 BMD235.06175 EUR
500 BMD470.12350 EUR
1000 BMD940.24700 EUR
2000 BMD1880.49400 EUR
5000 BMD4701.23500 EUR
10000 BMD9402.47000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bermudan Dollar
1 EUR1.06355 BMD
5 EUR5.31775 BMD
10 EUR10.63550 BMD
20 EUR21.27100 BMD
50 EUR53.17750 BMD
100 EUR106.35500 BMD
250 EUR265.88750 BMD
500 EUR531.77500 BMD
1000 EUR1063.55000 BMD
2000 EUR2127.10000 BMD
5000 EUR5317.75000 BMD
10000 EUR10635.50000 BMD