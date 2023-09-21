ين ياباني إلى يورو

تحويل JPY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٦٣٫٥٧ eur

1.00000 JPY = 0.00636 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:27 UTC
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JPY إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0660588.62551.436981.661290.963218.3126
1GBP1.1535411.2297102.231.657571.916321.1110921.1238
1USD0.93810.813206183.13451.347951.558360.903717.178
1INR0.01128340.009781820.012028710.01621410.01874510.01087030.206629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / اليورو
100 JPY0.63573 EUR
1000 JPY6.35728 EUR
1500 JPY9.53592 EUR
2000 JPY12.71456 EUR
3000 JPY19.07184 EUR
5000 JPY31.78640 EUR
5400 JPY34.32931 EUR
10000 JPY63.57280 EUR
15000 JPY95.35920 EUR
20000 JPY127.14560 EUR
25000 JPY158.93200 EUR
30000 JPY190.71840 EUR
معدلات التحويل اليورو / ين ياباني
1 EUR157.30000 JPY
5 EUR786.50000 JPY
10 EUR1573.00000 JPY
20 EUR3146.00000 JPY
50 EUR7865.00000 JPY
100 EUR15730.00000 JPY
250 EUR39325.00000 JPY
500 EUR78650.00000 JPY
1000 EUR157300.00000 JPY
2000 EUR314600.00000 JPY
5000 EUR786500.00000 JPY
10000 EUR1573000.00000 JPY