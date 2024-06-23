ألف يورو إلى ين ياباني

تحويل EUR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 eur
170,850 jpy

€1.000 EUR = ¥170.9 JPY

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ين ياباني
1 EUR١٧٠٫٨٥٠٠٠ JPY
5 EUR٨٥٤٫٢٥٠٠٠ JPY
10 EUR١٬٧٠٨٫٥٠٠٠٠ JPY
20 EUR٣٬٤١٧٫٠٠٠٠٠ JPY
50 EUR٨٬٥٤٢٫٥٠٠٠٠ JPY
100 EUR١٧٬٠٨٥٫٠٠٠٠٠ JPY
250 EUR٤٢٬٧١٢٫٥٠٠٠٠ JPY
500 EUR٨٥٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ JPY
1000 EUR١٧٠٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ JPY
2000 EUR٣٤١٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ JPY
5000 EUR٨٥٤٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ JPY
10000 EUR١٬٧٠٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / اليورو
100 JPY٠٫٥٨٥٣١ EUR
1000 JPY٥٫٨٥٣٠٩ EUR
1500 JPY٨٫٧٧٩٦٤ EUR
2000 JPY١١٫٧٠٦١٨ EUR
3000 JPY١٧٫٥٥٩٢٧ EUR
5000 JPY٢٩٫٢٦٥٤٥ EUR
5400 JPY٣١٫٦٠٦٦٩ EUR
10000 JPY٥٨٫٥٣٠٩٠ EUR
15000 JPY٨٧٫٧٩٦٣٥ EUR
20000 JPY١١٧٫٠٦١٨٠ EUR
25000 JPY١٤٦٫٣٢٧٢٥ EUR
30000 JPY١٧٥٫٥٩٢٧٠ EUR