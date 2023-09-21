ريال برازيلي إلى ين ياباني

تحويل BRL إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٠٬٣٩٢ jpy

1.00000 BRL = 30.39220 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:16 UTC
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BRL إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ين ياباني
1 BRL30.39220 JPY
5 BRL151.96100 JPY
10 BRL303.92200 JPY
20 BRL607.84400 JPY
50 BRL1519.61000 JPY
100 BRL3039.22000 JPY
250 BRL7598.05000 JPY
500 BRL15196.10000 JPY
1000 BRL30392.20000 JPY
2000 BRL60784.40000 JPY
5000 BRL151961.00000 JPY
10000 BRL303922.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الريال البرازيلي
100 JPY3.29032 BRL
1000 JPY32.90320 BRL
1500 JPY49.35480 BRL
2000 JPY65.80640 BRL
3000 JPY98.70960 BRL
5000 JPY164.51600 BRL
5400 JPY177.67728 BRL
10000 JPY329.03200 BRL
15000 JPY493.54800 BRL
20000 JPY658.06400 BRL
25000 JPY822.58000 BRL
30000 JPY987.09600 BRL