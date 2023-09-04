5 ريال برازيلي إلى ين ياباني

تحويل BRL إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
148 jpy

1.00000 BRL = 29.54140 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:52 UTC
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BRL إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0777589.10571.465361.669510.9538518.3923
1GBP1.168511.2594104.1241.712341.950891.1145721.4923
1USD0.927850.794029182.67751.359651.549070.88517.0655
1INR0.01122260.009603930.012095210.01644520.01873630.01070420.20641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ين ياباني
1 BRL29.54140 JPY
5 BRL147.70700 JPY
10 BRL295.41400 JPY
20 BRL590.82800 JPY
50 BRL1477.07000 JPY
100 BRL2954.14000 JPY
250 BRL7385.35000 JPY
500 BRL14770.70000 JPY
1000 BRL29541.40000 JPY
2000 BRL59082.80000 JPY
5000 BRL147707.00000 JPY
10000 BRL295414.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الريال البرازيلي
100 JPY3.38508 BRL
1000 JPY33.85080 BRL
1500 JPY50.77620 BRL
2000 JPY67.70160 BRL
3000 JPY101.55240 BRL
5000 JPY169.25400 BRL
5400 JPY182.79432 BRL
10000 JPY338.50800 BRL
15000 JPY507.76200 BRL
20000 JPY677.01600 BRL
25000 JPY846.27000 BRL
30000 JPY1015.52400 BRL