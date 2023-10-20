ألف ين ياباني إلى ريال برازيلي

تحويل JPY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jpy
33.58 brl

1.00000 JPY = 0.03358 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:55
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JPY إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 BRL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8223350.94431.58291.37090.8937.316351.37235
1GBP1.2160511.148241.924891.667081.085838.897051.66885
1EUR1.0590.870911.67631.451780.945657.748011.45332
1AUD0.631750.519510.59655310.8660660.5641534.62210.866982

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / الريال البرازيلي
100 JPY3.35800 BRL
1000 JPY33.58000 BRL
1500 JPY50.37000 BRL
2000 JPY67.16000 BRL
3000 JPY100.74000 BRL
5000 JPY167.90000 BRL
5400 JPY181.33200 BRL
10000 JPY335.80000 BRL
15000 JPY503.70000 BRL
20000 JPY671.60000 BRL
25000 JPY839.50000 BRL
30000 JPY1007.40000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ين ياباني
1 BRL29.77960 JPY
5 BRL148.89800 JPY
10 BRL297.79600 JPY
20 BRL595.59200 JPY
50 BRL1488.98000 JPY
100 BRL2977.96000 JPY
250 BRL7444.90000 JPY
500 BRL14889.80000 JPY
1000 BRL29779.60000 JPY
2000 BRL59559.20000 JPY
5000 BRL148898.00000 JPY
10000 BRL297796.00000 JPY